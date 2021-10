Luisa Sonza trava web com look sensual e dispara: ‘Estou de volta’

Após um período afastada das redes sociais, a cantora Luisa Sonza anunciou neste sábado (16) que está de volta. A loira compartilhou registros de uma noitada com amigos, em uma produção para lá de ousada: com um look branco, exibindo partes do seio com adesivo nos mamilos, uma mini saia com recortes e bota prateada.