São Luís, MA, 10 (AFI) – A vitória do Sampaio Corrêa sobre o Vasco pode ser contada de várias maneiras. Uma delas envolve a superação da equipe em campo, que jogou mais de 45 minutos com um jogador a menos, e, empurrado pela energia da torcida Tricolor, igualou numericamente o confronto para proporcionar uma verdadeira epopeia no Castelão.

Na outra parte deste conto magnificente, escrito com requintes de pura valentia, está o camisa 1 da Bolívia Querida. Luiz Daniel não só fechou o gol; o goleiro boliviano se transformou em um símbolo de resistência de uma equipe que lutou não só contra um adversário, mas versus uma outra infinidade de adversidades – que nem precisam ser destacadas.

“Fui abençoado hoje com boas defesas e um pênalti”, declarou o paredão Tricolor, que, além de tudo, destacou a realidade como elemento de sustentação para sua atuação emblemática no Gigante do Outeiro da Cruz. “Só nos reabilitamos, ainda precisamos recuperar 10 pontos”, frisou.

MARCADO NA MEMÓRIA

Diante do filho e da esposa, presentes no estádio, Luiz Daniel confessou.

“Teve outros jogos, mas esse foi o mais importante da minha vida”.

GRANDE JOGO

Quem esteve no Castelão, certamente, guardará o mesmo sentimento, entre tantos títulos e conquistas da Bolívia Querida. Não foi apenas um jogo, mas, sim, uma demonstração de fé e coragem, que será lembrada por muitos e muitos anos.