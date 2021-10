Luiza Possi dá à luz ao segundo filho e mostra dança no trabalho de parto

A cantora Luiza Possi, deu à luz ao seu segundo filho, Matteo, no último domingo (17). No Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece dançando uma música de Shakira durante o trabalho de parto.

“Amores, o parto foi intenso e cheio de vida! A Shakira ajudou muito! Ninguém mexe uma pelve como essa guria ajudou a posicionar o Matteo e abrir o colo do útero! Valeu, Shak! Obrigada minhas meninas super poderosas”, disse Luiza. Na filmagem, ela aprece rebolando ao som de ‘Whenever, Wherever’. Confira:

Luiza aproveitou para agradecer todas as mensagens de carinho que recebeu após o nascimento do caçula. A cantora também é mãe de Lucca, de 1 ano. Os dois meninos são fruto do casamento da artista com o diretor Cris Gomes.