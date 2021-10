Lutando contra o rebaixamento, Vitória confirma contusão de zagueiro que não atua mais em 2021 – Futebol Interior

Salvador, BA, 28 (AFI) – Em preparação para encarar a Ponte Preta, fora de casa, em Campinas, no próximo sábado (30), às 16h, o Vitória teve uma baixa confirmada para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, onde está lutando contra o rebaixamento. Trata-se do zagueiro Mateus Moraes que teve uma luxação no ombro.

Como o tratamento é cirúrgico para recuperar a articulação acromioclavicular do ombro direito, o jogador ficará de fora por pelo menos três meses, ou seja, até o começo da próxima temporada. Ele já está entregue ao DM e o procedimento cirúrgico deve acontecer nos próximos dias.

Mateus se lecionou na partida contra o Botafogo-PB, pela pré-Copa do Nordeste. Nesta temporada, ele vinha sendo titular na defesa do Leão, com 30 jogos disputados e um gol marcado. Agora, Thalisson Kelven deve assumir a titularidade.

Embalado por duas vitórias na Série B, o Vitória vive um bom momento e tenta aproveitar para tentar sair da zona de rebaixamento. Atualmente com 32 pontos, o time baiano é 18ª colocado. A Ponte, rival do próximo jogo, é 15º com 37.