Lutando pelo acesso na reta final da Série B, Goiás anuncia saída de Marcelo Cabo – Futebol Interior

Goiânia, GO, 28 (AFI) – O Goiás anunciou, na tarde desta quinta-feira (28), a saída em comum acordo do técnico Marcelo Cabo. O treinador vinha sendo pressionado após três jogos sem vitória, mesmo com a equipe ocupando a quarta colocação no Campeonato Brasileiro Série B, com 53 pontos, tendo chances reais de acesso.

Em nota, o clube informou que o auxiliar, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert, também deixam a equipe. Veja a nota abaixo:

O Goiás Esporte Clube comunica que Marcelo Cabo deixa o comando técnico do time profissional nesta quinta-feira, 28 de outubro, juntamente com o seu auxiliar, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert. Agradecemos por todo trabalho e dedicação da sua comissão e desejamos sorte aos profissionais. Vamos em busca do acesso com a nossa comissão permanente! A luta continua.

O clube não deve buscar um novo treinador, seguindo com a comissão técnica permanente até o final da competição. O próximo jogo do Goiás é na terça-feira (2), às 21h30, no estádio da Serrinha, diante da Ponte Preta.