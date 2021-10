Luto! Ex-jogador de Atlético-MG e Criciúma morre aos 38 anos de ataque cardíaco – Futebol Interior

Blumenau, SC, 18 (AFI) – Adans João Santos Alencar, ex-lateral de Atlético-MG e Criciúma, morreu aos 38 anos ao sofrer um ataque cardíaco fulminante enquanto jogava futevôlei em Blumenau.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas Adans não resistiu e morreu no local. O ex-jogador também atuou pelo Brusque em 2004 e 2005.

“Desejamos força e que Deus conforte o coração dos familiares e amigos”, escreveu o Quadricolor.

O Marcílio Dias foi outro a se manifestar nas redes sociais. Adans passou por lá em 2006 e também nas temporadas de 2010 e 2011.

“Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família e amigos”.

Além de Atlético-MG e do trio catarinense, o ex-lateral vestiu as camisas de Veranópolis, Brasil de Pelotas, São Bernardo, Cascavel, Paranavaí e Windsor Arch Ka I, de Macau, em 2018, quando pendurou as chuteiras.