LUTO! Morre em Minas Gerais lendário atacante de grandes equipes do Brasil dos anos 60/70 – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 10 (AFI) – O ex-atacante Dario Alegria, que fez sucesso em grandes times do Brasil nos anos 1960/70, morreu na noite deste sábado, em Paracatu, no interior de Minas Gerais. Dario estava com 77 anos e foi vítima de um AVC.

Nascido em Paracatu no dia 5 de março de 1944 e batizado como Jurandir Dario Gouveia Damasceno, o ex-jogador foi revelado pelo América Mineiro.

Dario começou a destacar-se no Palmeiras a partir de 1965, quando foi incorporado o apelido “Alegria” a seu nome. Depois atuou em outras grandes equipes como Fluminense-RJ e Flamengo-RJ.

SUCESSO NO MÉXICO

Em uma época que poucos jogadores eram negociados com o exterior, Dario Alegria fez sucesso no Monterrey do México e depois esteve em outras equipes do Brasil como Olaria-RJ, Caldense-MG, Botafogo de Ribeirão Preto, Villa Nova-MG e CEUB-DF, onde fez parte de um importante time que disputou o Campeonato Brasileiro de 1973.

“LEOPARDO DAS ALTEROSAS” GANHOU TÍTULOS IMPORTANTES

Também conhecido como o “Leopardo das Alterosas”, Dario conquistou vários títulos, como o Campeonato Paulista de 1966, o Carioca de 1969 e o Mineiro de 1971, além de ter sido campeão do Rio São Paulo em 1965 e do “Robertão” em 1967.

ATIVISTA SOCIAL E APRESENTADOR DE TELEVISÃO

Após encerrar a carreira passou a atuar em movimentos sociais em defesa da igualdade racial, além de atuar em emissoras de televisão apresentando um programa de variedades culturais.

Dario Alegria será sepultado neste domingo em Paracatu, sua cidade natal e situada a cerca de 500 km da capital Belo Horizonte.