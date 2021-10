LUTO! Morre treinador que conquistou vários títulos em Rondônia – Futebol Interior

Porto Velho, RO, 31 (AFI) – Uma notícia triste no futebol do Norte do Brasil. Faleceu, em Londrina, no interior do Paraná, o treinador Da Costa, que tinha muito prestígio em Rondônia, onde conquistou vários títulos.

Batizado Alexandre da Costa, o treinador tinha 60 anos e seu falecimento aconteceu na sexta-feira da semana anterior. Da Costa, vitimado por um câncer no pulmão, já não vinha bem de saúde fazia algum tempo e vinha tentando se recuperar na casa de familiares em Londrina.

MULTICAMPEÃO EM RONDÔNIA

Da Costa foi campeão em Rondônia comandando o Ji-Paraná e União Cacoalense, e dirigiu outros times como Rolim de Moura, Shallon e Vilhena e, antes, chegou a ser jogador de alguns times do interior paranaense e de Rondônia.