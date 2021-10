Mãe de Gabriel Medina se pronuncia após print vazado: ‘Andar com quem nos edifica’

Após vazar uma conversa de Simone Medina e Gabriel Medina, na qual ela comparava Yasmin Brunet com uma atriz pornô, a mãe do surfista se pronunciou pela primeira vez. Nos stories do Instagram, ela publicou uma foto com amigas e uma legenda reflexiva.

“Mulheres cheias do espírito santo. Devemos andar com pessoas que edificam, não destroem, pois, no dia da colheita, estaremos juntinhas quando a Serôdia chegar. Sabemos qual é a herança dos filhos. Isto nos mantêm firmes em qualquer situação”, escreveu Simone.