Mãe de gêmeas, Bruna Surfistinha rebate críticas por falar de sexo

Raquel Pacheco, mais conhecida no Brasil como Bruna Surfistinha, usou as redes sociais para rebater ataques em relação a seu trabalho e vida. Mãe das gêmeas Maria e Elis, de um mês, ela foi criticada por por falar sobre sexo e também oferecer cursos com assuntos desse universo.

Com a história contada no cinema e em série de TV, Bruna, que também é autora, é noiva do ator Xico Sá, pai de suas filhas. Os dois vivem juntos no Rio de Janeiro. Maria e Elis nasceram no dia 3 de setembro.