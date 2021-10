Mãe de Juliette revela vontade de entrar no ‘BBB 22’: ‘Eu vou ganhar’

Fátima Freira, mãe de Juliette, está cada vez mais conquistando fãs na web. Agora, ela revela o desejo de entrar no “BBB 22” e ser a segunda da família a ganhar o reality show.

Através de um vídeo, divulgado na noite do último sábado (9), a campeã do BBB mostrou uma pessoa próxima lendo mensagens sobre a mãe, que comemorava os elogios dos internautas.

“A senhora tá mais famosa que sua filha, mãe […] Mainha, mulher, a senhora agora tá roubando meus fãs”, brincou Juliette.

“Não tem cacto? O que é que os fãs acham se eu entrar no BBB 2022? O quê? Eu vou ganhar, olha. A filha no 21 e a mãe no 22”, disse Dona Fátima com bom humor.