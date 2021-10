Mãe de Luísa Sonza mostra antes e depois do corpo: ‘No meu melhor momento’

Eliane Gerloff, mãe de Luísa Sonza, resolveu compartilhar com seus seguidores um “antes e depois” do seu corpo. Através do Instagram, a loira postou duas fotos com uma diferença de 22 anos entre elas e comemorou a boa forma atualmente.

“A gente é extremamente condicionado a pensar que na maioria das vezes não podemos evoluir, mudar, ou procurar algo na vida que nos faça melhor. A mudança é parte de um processo muitas vezes doloroso, mas que faz parte das escolhas da vida”, iniciou na legenda da publicação.

“Esta foto é de 22 anos atrás, mostra visivelmente a mudança física, além dela temos a mudança mental, espiritual e psicológica, que só quem convive e vive de perto .Deixei o passado para trás e olho para o futuro com muito amor e comprometimento. Sim, eu estou no meu melhor momento!”, finalizou.

Confira a publicação: