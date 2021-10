Mãe de Medina ataca Yasmin e a compara a atriz pornô, diz colunista

O relacionamento conturbado entre Gabriel Medina e a mãe, Simone, ganhou mais um capítulo de polêmicas na noite desta terça-feira (12). Uma conversa dos dois divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, a mãe do surfista comparou a nora Yasmin Brunet a uma “atriz pornô” e afirmou ter vídeo da modelo “fazendo chu****”.

“Ah, eu me esqueci. Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup***. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, completou.