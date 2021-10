Mãe de Nego do Borel comunica desaparecimento do filho à polícia

Roseli Viana Gomes, mãe de Nego do Borel, registrou desaparecimento do filho na noite da última segunda-feira (4), na 42ª DP, zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com informações do Jornal Extra.

Em seu depoimento à polícia, Roseli relatou que, pela manhã, o funkeiro chorava ao falar que sairia de casa. Depois, ele teria ligado para seu assessor agradecendo por tudo, “como se tivesse se despedindo”.

Ainda segundo o Extra, o cantor teria dito para mãe que a amava e que ela não deixasse de fazer o que ele queria.

Em suas últimas atividades no perfil do Instagram, Nego do Borel falou sobre sua expulsão de “A Fazenda” e criticou Edir Macedo pela forma que saiu do reality.

“Não tô conseguindo dormir, não. Tô sofrendo pra ca**lho por dentro, tô fo**do por dentro”, iniciou.

“Me dediquei, tirei meu tempo, fiquei em quarentena lá, 14 dias. Vários dias sem telefone […] fui tirado como um cachorro”, desabafou.

“Isso porque o bispo, que é dono, respeito claro, dono da igreja. Será que ele não viu isso tudo? Um patrocínio hoje é mais importante que uma vida, que um ser humano”, finalizou.