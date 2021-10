Mãe de Xuxa e Ana Maria Braga eram grandes amigas; veja foto

A apresentadora Xuxa Meneghel tem revirado o baú e postado fotos antigas no seu Instagram. Nesta sexta-feira (1), ela publicou uma foto onde a mãe, Dona Alda, e Ana Maria Braga aparecem segurando palitinhos em um restaurante japonês. A Rainha dos Baixinhos revelou que as duas eram grandes amigas.

“Poucos sabem… mas Ana Maria era muito amiga da minha Aldinha… ela tá ensinando a mãe a comer com pauzinho em Orlando onde as duas moraram no mesmo condomínio”, escreveu. Xuxa ainda ressaltou a importância de Ana na vida da mãe, falecida em 2018: “Acho que foi a única amiga que minha mãe teve”.

Nos comentários, a apresentadora do Mais Você se comoveu com o registro. “Que lembrança boa. Obrigada!”, escreveu. Os fãs das artistas também se derreteram com a foto: “Eu lembro que elas eram amigas. Lembro quando você e dona Alda foram no dia das mães no Mais Você. Foi lindo este programa!”, comentou um seguidor.