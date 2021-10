Magalu abre matrículas para programa de trainee 2022

Estão abertas as inscrições do programa de trainee Magalu 2022. O formato será o mesmo do ano passado e aceitará apenas candidatos negros. O objetivo é dar continuidade ao projeto de diversidade racial nos cargos de liderança da companhia. O salário oferecido é de R$ 6.800.

Para participar, os candidatos precisam ser formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021, em qualquer curso superior. Fluência em língua inglesa e experiência profissional anterior não fazem parte dos pré-requisitos para a seleção. A idade e instituição de ensino dos candidatos não são critérios avaliados pelos recrutadores. Pessoas de todo o país podem participar, desde que tenham disponibilidade para se mudar para São Paulo, onde fica a sede da companhia. O selecionado de fora da cidade receberá auxílio mudança.

Além do salário, a empresa oferece como benefícios: PLR, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, planos médico e odontológico, gympass, univers, desconto em produtos, home office híbrido, frutas no escritório, liberdade para se vestir como quiser, previdência privada, bolsa inglês, além de uma grade de desenvolvimento exclusiva para aceleração de carreira do trainee com job rotation e de sessões mentoria.