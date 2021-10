‘Maior decisão da nossa história’ – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 14 (AFI) – O Atlético-CE foi eliminado nas Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022 ao ser derrotado por 1 a 0 para o Jacuipense-BA. O time cearense, porém, não tem tempo para lamentar e já foca na Ferroviária-SP, adversária das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, que define o acesso.

Em suas redes sociais, o Atlético-CE definiu o encontro como ‘maior decisão da história do clube’ e garantiu estar pronto.

“Sabemos do momento pelo qual estamos passando: no domingo teremos a maior decisão da nossa história e estamos prontos para lutar muito para alcançar o maior objetivo da temporada. Nada desânimo e nem de cabeça baixa, família. Seguimos em frente, vamos todos #JuntosPeloAcesso!”.

PREPARAÇÃO

Na tarde desta quinta-feira (14), os atletas que não foram relacionados para a partida da Copa NE, diante da Jacuipense, intensificaram as atividades visando a decisão de domingo diante da Ferroviária. No começo desta noite, a delegação que estava em Salvador (BA), desembarcou em Fortaleza. Nesta sexta-feira, pela manhã, o grupo já volta a embarcar, mas desta vez com destino a São Paulo.

JOGO DE VOLTA

A partida decisiva entre Ferroviária e Atlético-CE está marcada para o próximo domingo, às 15h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem vencer, chega às semifinais e garante o acesso para a Série C. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.