Mais de 1 tonelada de alimentos impróprios são retirados de circulação em Maceió

Nesse final de semana, a Vigilância Sanitária de Maceió apreendeu 1.200kg de alimentos impróprios para o consumo humano. Ao todo, foram inspecionados 15 estabelecimentos comerciais nas partes alta e baixa de Maceió.

Vigilância Sanitária

A fiscalização foi realizada no sábado (2) e no domingo (3) e foram retirados de circulação produtos perecíveis como carnes bovina, suína e de frango, além de linguiça, queijo e manteiga. Foram fiscalizados frigoríficos, mercados e laticínios. Nesses locais, são verificadas as condições de armazenamento, manipulação, conservação e comercialização dos alimentos.

Em seis dos estabelecimentos visitados foram identificadas más condições sanitárias e os alimentos fora da validade foram recolhidos.

O coordenador geral de Vigilância Sanitária, Airton Santos, informa que a maior parte dos estabelecimentos inspecionados cumpre com as normas sanitárias e os que descumprem são notificados para se adequar.

“A gente sempre ressalta que a principal finalidade do nosso trabalho é educar a população e os proprietários de estabelecimentos que comercializam alimentos sobre a importância de manter as condições adequadas de higiene e acondicionamento dos produtos. Quando isso não ocorre, a Vigilância está de olho vivo e notifica o estabelecimento”, explica Airton.

Disque Denúncia

Para contribuir com a fiscalização, a Vigilância Sanitária também conta com um Disque denúncia, que funciona no 3312-5495, Pelo telefone, maceioenses podem solicitar inspeção de estabelecimentos irregulares no município.

Vigilância Sanitária