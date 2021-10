Mais de 50 códigos ativos mais recentes para campeões ociosos (outubro de 2021)

Campeões ociosos dos Reinos Esquecidos é um jogo baseado em Dungeons & Dragons. Os jogadores podem usar Idle Champions Codes para obter baús, buffs e itens no jogo gratuitos, como skins. Também pode ser usado para desbloquear heróis poderosos e atualizá-los.

O que são códigos de campeões ociosos?

Esses códigos de campeões ociosos são combinações de frases de 12 ou 16 caracteres. Essas combinações podem ser inseridas na caixa de diálogo de combinação do jogo para aplicá-las.

Existem alguns códigos que ficam ativos apenas por alguns dias, alguns deles são válidos para o ano inteiro, enquanto outros não expiram. Assim, uma nova lista é atualizada com freqüência. Você pode encontrar os códigos dos campeões ociosos mais recentes na Internet.

Trabalhando códigos de campeões ociosos

KAAS-IGAD-BREY – 1 Baú de Ouro WERE-BEST-FRIE-NDS! – 2 baús de suprimentos de ouro GITH-ZERA-IKEN-SEI! – 1 baú de prata Nrakk WILD-ELFB-ARB! – 1 baú de prata Aila IDLE-COLO-RING – 1 baú de suprimentos de ouro OWLS-BRAE-COOL – 1 Baú de Ouro DIRT-NADA-YODS – 1 Baú de Ouro ROUT-VIAL-HITS – 1 baú de ouro EDHS-GILD-AWNS – 1 Baú de Ouro GREE-NGRA-SS3! – 1 baú de ouro Aila BAUR-DORR-APER – 1 Baú de Ouro SEIF-ENDS-WAGS – 1 Baú de Ouro TARE-EFFS-DAHL – 1 Baú de Ouro ASKS-FENT-BODY – 1 Baú de Ouro BOAT-BOLO-WYNS – 1 Baú de Ouro KARM-ICMA-DJIG – Pele Chama Verde de Danos por Clique REBO-RNRU-QIAH – 2 baús de prata Cattie CLER-ICOF-KELE-MVOR 2 Baús Silver Nerys DEAD-INVE-NTOR 2 Baús de Jato de Prata ORNA-TEDA-GGER – 2 baús de prata Xander MAGI-CMIS-SILE – 2 baús de prata SPIR-ITUA-LWEA-PONS – 2 baús Silver Nerys MORA-DINS-WILL – 2 baús Wulfgar de prata FRIE-NDTO-TALL-FOLK – 2 baús de prata Ishi MAXD-UNBA-RFTW – 1 Baú de Ouro WAKA-NDA4-EVER – 1 Baú de Ouro AGOL-DCHE-ST4U – 1 baú de ouro TAKE-THIS-LOOT-CODE – Baú 1 Gold Strix IDLE-CHAM-PION-SNOW – 1 Baú de Ouro HEAV-YMET-ALTO-RTLE – 2 baús de prata Krull SAGE-OFSH-ADOW-DALE – 2 baús de suprimentos de ouro HAVI-LARS-TWIN – 2 baús de prata Farideh PRAI-SELA-THAN-DER! – 2 baús de prata Evelyn ASTO-RMHE-RALD – 2 baús de prata Aila BRAH-MALU-TIER – 2 baús de nogueira prata SLOB-BERC-HOPS – 2 baús de prata MORD-ENKA-INEN – 2 baús de ouro DEEK-INCH-ESTS – 2 baús Silver Deekin RING-OFWI-NTER – 2 baús de prata GITH-ZERA-ISUP-PORT – 2 baús de prata Nrakk TWEN-TYTW-ENTY – 2 baús de prata WARF-ORGE-DPAL-ADIN – 2 baús de sentinela de prata MIKE-KRAH-ULIK – 2 baús de prata para Jim CURS-EDFA-RMER – 2 baús de prata COOO-OOOO-LOUT – 2 baús Donaar de prata LAER-ALSI-LVER-HAND – 2 baús de ouro VOIC-EOFA-UTHO-RITY – 2 baús Turiel de prata TETR-ATHA-NOTI-CKEY – 2 baús K’Thriss de prata SOUL-MATE-NECK-LACE – 2 baús de prata Paultin KRAK-ENLO-CKET – 2 baús de prata Avren IDAL-IASF-LUTE – 2 baús de prata Artemis BOOT-SOFS-PEED – 2 baús Shandie de prata

Códigos de Campeões Inativos dos Reinos Esquecidos

EMYS-SAXE-VILL-TORT 1 baú de ouro 2NEW-TOMB-VARI-ANTS 1 baú de ouro BOAR-PORN-LOSH-HELM 1 baú de ouro HAPP-YNEW-YEAR-2018 1 Baú de Barrowin Dourado DEOX-YRIB-ONUC-LEIC 1 baú de ouro GOLD-CHES-TSFO-RYOU 2 baús de ouro MERR-YDRI-ZZTM-AS17 1 baú de ouro ZYGO-MATI-COFA-CIAL 1 baú de ouro CHEM-OREC-EPTI-VITY 1 baú de ouro HAVE-AMER-RYSI-MRIL 1 baú de ouro WHOI-SYOU-RDHA-DIUS 1 baú de evento de ouro UFAN-SARE-2AWE-SOME 2 baús de ouro ONEG-OLDC-HEST-EL17 1 baú de ouro WELC-OME2-NYAN-ZARU 1 baú de ouro ICAN-HAZC-HEST-SPLZ 2 baús de ouro 2GOL-DCHE-STST-ODAY 2 baús de ouro 2GOL-DKRO-NDCH-ESTS 2 baús de ouro Krond DNDE-XTRA-LIFE-2017 2 baús de ouro

Como resgatar códigos de campeões ociosos?

Se você não tem conhecimento das etapas envolvidas no uso de Idle Champions Codes, nós as listamos abaixo em detalhes.

Passo 1- Procure o código que deseja usar no jogo.

Passo 2- Para abrir a caixa de diálogo da combinação, você pode clicar no botão ‘Inserir uma combinação’ localizado no canto superior direito da tela.

Ou entre na loja pressionando o Tecla S no teclado e, em seguida, clique no botão “Desbloquear um baú trancado”.

Etapa 3- Para inserir o código, você pode rolar as rodas com as setas, digitá-lo com o teclado ou colar o código.

Passo 4- Depois de inserir o código dos Idle Champions, pressione Enter ou clique no botão Desbloquear.

Isso é tudo que você precisa fazer se quiser usar os códigos Idle Champions em seu jogo.

Algumas perguntas frequentes:

T1. O que são códigos de campeões ociosos?

Idle Champions Codes são códigos promocionais especiais usados ​​para promover o jogo. Usando-os, os jogadores podem obter baús, buffs, itens no jogo gratuitos, etc.

2º trimestre. Onde encontrar os códigos dos campeões ociosos?

Existem alguns códigos de campeões ociosos que ficam ativos apenas por alguns dias. Assim, uma lista contendo todos os códigos recém-adicionados é frequentemente atualizada na Internet. Você pode verificá-los e encontrar todos os códigos de Idle Champions úteis.

3º trimestre. Como usar códigos Idle Champions?

Existem várias pessoas que não estão familiarizadas com as etapas necessárias para usar os códigos dos campeões ociosos. Acima, listamos todas as etapas em detalhes. Eles são fáceis de entender e executar.

Conclusão:

Isso é tudo que você precisa saber sobre Códigos dos campeões ociosos outubro de 2021, bem como as etapas que você precisará seguir para usá-los no jogo. Você pode usar a Internet para encontrar os códigos de Idle Champions mais recentes e começar a usá-los imediatamente. Se houver alguma informação útil sobre o tópico mencionado acima que tenhamos perdido, por favor, avise-nos na seção de comentários abaixo.