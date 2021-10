Mais disposição no treino: aprenda a fazer um smoothi energético

Quem tem o hábito de praticar exercícios, geralmente costuma buscar por bebidas energéticas para estimular o metabolismo. Elas são responsável também por dar mais energia e concentração aos consumidores. E o resultado só pode ser obtido com a ingestão de determinados ingredientes que, em combinação, promovem a ação estimulante.

É aí que o Pré-Moove entra: pra te dá ânimo para realizar tudo isso. Desenvolvido por Peppy Berry, o Pré-Moove é um blend energético em pó a base de açaí e com ingredientes estrategicamente selecionados para dar mais energia, disposição e foco nas atividades do dia, sem dar aquele efeito rebote dos energéticos tradicionais.

“Nossa fórmula exclusiva foi criada para se adaptar a todos os tipos de corpos e rotinas, unindo a funcionalidade dos ingredientes com o sabor delicioso do açaí com banana”, afirmou o sócio da Peppy Berry, Henrique Copello.