Mais dois empates e vagas de acesso ficam para rodada de volta – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Único representante do Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série D, a Ferroviária empatou por 1 a 1 com o Atlético-CE, neste domingo à tarde, na cidade de Horizonte (CE) pelo jogo de ida das quartas de finais. Agora o time de Araraquara está a uma vitória para chegar às semifinais e garantir o acesso à Série C em 2022. No outro jogo da tarde, Caxias e ABC empataram sem gols.

GOL RÁPIDO

O jogo de volta será realizado no estádio da Fonte Luminosa, no próximo domingo (16), às 15 horas. Quem vencer avança, mas a Ferroviária espera confirmar seu favoritismo. Afinal é dono da melhor campanha da competição e não perde há 18 jogos. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O time paulista levou susto no Ceará porque sofreu o gol logo aos três minutos, marcado por Ewerton Potiguar. Mas Gleyson, aos 42 minutos do primeiro tempo deixou tudo igual. O segundo tempo foi equilibrado e disputado num ritmo mais lento devido o calor.

Ferroviária precisa vencer em casa para subir

CENTENÁRIO EM BRANCO

No outro jogo da tarde, Caxias e ABC empataram sem gols no Estádio Centenário em Caxias do Sul (RS). O jogo de volta será disputado no próximo sábado (16), às 17h30, no estádio Frasqueirão, em Natal. Quem vencer avança. Em caso de novo empate a vaga nas semifinais vai ser definida nos pênaltis.

Por conta da importância dos jogos, a partir desta fase a CBF utilizará o Árbitro de Vídeo (VAR). Os jogos de ida confirmaram o equilíbrio de forças, porque foram registrados três empates. Apenas a Aparecidense venceu e fora de casa ao bater o Uberlândia por 1 a 0.