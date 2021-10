Mais medalhas: Rebeca Andrade conquista ouro e prata no Mundial de Ginástica

Rebeca Andrade segue conquistando mais medalhas nas competições de ginástica. Após o ouro e a prata nas Olimpíadas de Tóquio, ela recebeu mais duas no Mundial de Ginástica Artística que aconteceu neste sábado (23): ouro no salto e prata nas barras assimétricas.

A ginasta se torna a primeira brasileira a ganhar duas medalhas na competição. O primeiro ouro no Mundial de Ginastica Artística foi conquistado por Daiane dos Santos, em 2003, no solo.

Apesar de já ter conquistado muito, a coleção de Rebeca pode ficar ainda maior. No domingo, às 5h no horário de Brasília, ela disputa a decisão da trave, fechando sua participação no Mundial deste ano.