Maju assume ‘Fantástico’ com ida de Tadeu Schmidt para o ‘BBB 22’, diz site

A Globo promoverá uma série de mudanças nas apresentações dos seus telejornais após a saída de Tiago Leifert da emissora e consequentemente do Big Brother Brasil. Isso porque com a ida de Tadeu Schmidt para o reality show, será preciso colocar uma pessoa na apresentação do Fantástico, e a escolhida foi Maju Coutinho. As informações são do UOL.