Maju Coutinho é aplaudida pela equipe em sua despedida do Jornal Hoje; veja vídeo

Maju Coutinho se despediu da bancada do Jonnal Hoje nesta terça-feira (26) e foi aplaudida pela equipe. A partir do dia 21 de novembro, a jornalista irá comandar o Fantástico ao lado de Poliana Abritta.

“Hoje é meu último dia aqui no Jornal Hoje, e eu agradeço mais uma vez pela sua companhia nesses últimos dois anos, agradeço à equipe do JH também, foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. Então a gente se vê no Fantástico”, disse no encerramento do telejornal.