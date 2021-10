Depois de divulgar registros audiovisuais ao vivo do disco “Ojunifé”, Majur anunciou o lançamento de um novo clipe. “Rainha de Copas”, parceria com Liniker, chega ao canal da artista no YouTube nesta quarta-feira (27). O anúncio foi feito pelas redes sociais de Majur.

Além da capa, que apresenta as cantoras, uma prévia do vídeo também foi divulgada. Confira: