Makro Atacadista abre vagas de emprego em São Paulo

Makro Atacadista anuncia diversas vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação em São Paulo. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para PCDs e Estagiários. Veja como se inscrever!

Makro Atacadista anuncia oportunidades de emprego



Você Pode Gostar Também:

A Makro está com várias oportunidades de emprego abertas para trabalhadores de diferentes funções na região do Estado de São Paulo. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece convênio médico, convênio odontológico, café da manhã, cesta básica, cesta de natal, participação de lucro, refeitório, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte. Confira os cargos ofertados:

Estagiário de Remuneração e Benefícios – São Paulo;

Assistente Fiscal Temporário – São Paulo;

Repositor Atendente Perecíveis – São Paulo;

Conferente Loja Butantã – São Paulo;

Estagiário (Marketing) – São Paulo;

Coordenador de Real State – São Paulo;

Cartazista – Mogi das Cruzes;

Especialista de Controles Internos – São Paulo;

Cartazista – Sorocaba;

Repositor Atendente – Exclusivo para PCD – São Paulo;

Coordenador de Prevenção de Perdas – São Paulo;

Coordenador de Controladoria – São Paulo;

Fiscal de Prevenção de Perdas (C/Experiência) – Butantã – São Paulo;

Auxiliar de DPD (Tecnologia da Informação) – Ribeirão Preto;

Estagiário – São Paulo.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas na Makro Atacadista, os candidatos precisam acessar o link de participação, considerar todas as informações e requisitos referentes a oportunidade desejada e, anexar o currículo atualizado.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!