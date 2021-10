Malhação Sonhos: confira o que vai rolar nos capítulos entre 18 e 22 de outubro

Terça-feira (19) – Capítulo 191 Gael avança para defender Duca, e Dandara tenta impedi-lo. Jade leva Cobra para jantar em sua casa. Duca pensa em Nat. Luiz vai embora e Lobão, alcoolizado, fica perto da Aquazen. O evento de João é um grande sucesso. Heideguer chega para o jantar de Lucrécia, e Edgard fica irritado. Lobão vê Gael em sua academia e pensa em provocar Duca. João se declara a Bianca no palco e os dois se beijam, deixando Duca arrasado. Dandara empurra Lobão para dentro da piscina e Joaquina grava toda a cena. Cobra fica constrangido no jantar, e Jade o defende. Lobão vai embora da Aquazen humilhado. René afirma a Karina que ela é filha de Gael. Lobão é parado em uma Lei Seca e acaba preso. Karina vai até a academia de Gael e o chama para treinar com ela.

Segunda-feira (18) – Capítulo 190 Lobão intimida Pedro para saber onde ele conseguiu o pendrive que deu a Karina. Jade sente ciúmes de Cobra. Lobão flagra Pedro mexendo na gaveta de onde ouviu o som do celular. Bianca fala para João contar a Mari e Jeff sobre o evento que ele está preparando. Lobão finge ser bonzinho diante de Karina, e Pedro se desespera. Jade agradece a Cobra por seu comportamento durante o chá de Lucrécia. Os alunos da Ribalta falam sobre o evento de João. João exige a presença de Pedro na Aquazen. Lobão pergunta por Duca para Karina e ela fica preocupada. Gael sugere que Duca se inscreva no Warriors para conseguir dinheiro. Lobão pensa em se vingar de Duca por causa de Nat. Bianca avisa a Gael da chegada de Karina à Aquazen. Lobão confronta Duca sobre o paradeiro de Nat.

Quarta-feira (20) – Capítulo 192

Cobra vê Karina e Gael abraçados e fica feliz. Zé decide desistir de participar do Warriors para que Duca possa se inscrever. Gael fala para Karina que não deixará ela entrar no ringue para lutar no Warriors. Dandara mostra a Gael o vídeo dela empurrando Lobão para dentro da piscina. Lobão descobre que foi Joaquina que achou o pendrive de Alan. Karina afirma a Cobra que Gael terá que aceitá-la como lutadora profissional. Lobão manda seu advogado entrar com uma medida para não deixar Gael se aproximar de Karina. Gael vai com Dandara fazer a ultrassonografia de seu bebê. Karina fica intrigada quando Pedro fala que Lobão questionou Tomtom sobre o chaveiro de luvinha. O médico consegue ver o sexo do bebê de Dandara e Gael.

Quinta-feira (21) – Capítulo 193

Gael e Dandara se emocionam quando o médico revela o sexo do bebê. Joaquina tenta se inscrever na academia de Lobão. João sente ciúmes do irmão, e René o repreende. Lobão consegue uma petição para impedir Gael de falar com Karina, que não gosta de saber que o bebê de Dandara e Gael será um menino. Gael diz a Cobra que não pode mais falar com Karina. Heideguer pede para Henrique ajudá-lo a se livrar de Lobão. João vê Bianca e Duca se abraçando e fica triste. Lobão arma para que Gael seja preso. Dandara vê um carro de polícia parado na praça e não deixa Gael se aproximar de Karina. Karina sofre com o desprezo de Gael, e Lobão manipula a adolescente.

Sexta-feira (22) – Capítulo 194

Lobão fica feliz com o sofrimento de Karina. Cobra convida Lucrécia, Jade e Edgard para assistirem a sua luta no Warriors. Dandara confidencia a Karina que Gael não pode falar com ela. Wallace sente-se mal antes da luta e Sol fica preocupada. Joaquina aparece na Khan e Lobão manda prenderem ela no banheiro. Karina pede a Pedro para ajudá-la a se encontrar com Gael. Heideguer revela seu plano para se livrar de Lobão e Henrique tenta esconder o nervosismo. Cobra vê Wallace passando mal e tenta apoiá-lo. Karina sai de seu esconderijo ao ver Gael chegar ao ginásio. Henrique começa a gravar a conversa de Lobão com Montanha. Karina e Gael se abraçam na frente do ginásio.