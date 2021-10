Manaus-AM 5 x 0 Novorizontino-SP – Tigre em tarde atípica tropeça na estreia da fase final da Série C – Futebol Interior

Manaus, AM, 03 (AFI) – Detentor da melhor campanha da primeira fase, o Novorizontino foi surpreendido na tarde deste domingo e perdeu para o Manaus, por 5 a 0, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), pela primeira rodada do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C. Gabriel Davis, Rafhael Lucas, Douglas Lima (duas vezes) e Guilherme Pira marcaram os gols da partida.

O Novorizontino é o lanterna do Grupo D, sem nenhum ponto – aparece em última lugar, pois tem pior saldo de gols que o Ypiranga (penúltimo): -5 a -1. Já o Manaus lidera a chave, com três pontos – mesma pontuação que o Tombense, mas com melhor saldo: 5 a 1. Apenas os dois primeiros colocados conquistam o acesso à Série B de 2022.

MANAUS FAZ NO FINALZINHO

Mesmo fora de casa, o Novorizontino não se intimidou e criou oportunidades de abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Cléo Silva recebeu dentro da área e finalizou cruzado para ótima defesa do goleiro Matheus. Depois, aos nove, foi a vez de Edson Silva assustar o time manauara com um cabeceio que passou à esquerda do goleiro adversário.

Mas o Manaus equilibrou a partida e passou a levar perigo à defesa do Novorizontino. Aos 25, Gabriel Davis cobrou falta e encontrou Luís Fernando. O jogador cabeceou com perigo, à esquerda da meta defendida pelo experiente Giovanni. A partir daí o time da casa encaixou a marcação e freou as investidas dos paulistas.

Com o jogo ‘morno’ na reta final da primeira etapa, o Manaus teve tranquilidade com a bola nos pés e foi coroado com o primeiro gol. Aos 46 minutos, Gabriel Davis recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute, no ângulo do goleiro Giovanni. Um golaço sem chances de defesa.

Novorizontino estreou com derrota na segunda fase da Série C. Foto: André Bastos/Novorizontino

CHOCOLATE MANAUARA

No segundo tempo, o Novorizontino quase empatou aos três minutos com Matheus Queiroz, mas foi o Manaus que novamente balançou as redes. Aos dez minutos, Gabriel David encontrou Denilson dentro da área. Ele dominou e rolou para Rafhael Lucas finalizou colocado, deixando o alviverde com vantagem ainda maior na partida.

O Novorizontino sentiu o segundo gol e não teve inspiração para buscar a igualdade fora de casa. Para piorar, os paulistas sofreram mais três gols. Aos 32, Denílson puxou contra-ataque e tocou para Douglas Lima finalizar de chapada. Quatro minutos depois, Guilherme Pira exigiu ótima defesa de Giovanni, mas o goleiro deu rebote e novamente Douglas Lima foi às redes. Por fim, aos 43, Gulherme Pira deu números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Manaus voltará a campo no próximo sábado para enfrentar o Tombense, às 17 horas, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG). Já o Novorizontino, no mesmo dia, mas às 19 horas, receberá o Ypiranga no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).