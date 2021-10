Manaus-AM x Tombense-MG – Só a vitória interessa em duelo de Gaviões – Futebol Interior

Manaus, AM, 29 (AFI) – Em uma rodada de duelos-chave pelo acesso na Série C, Manaus-AM e Tombense-MG fazem uma final antecipada por uma das vagas na segunda divisão nacional. Neste sábado, dois Gaviões do Grupo D entram em campo buscando a vitória para garantir seus objetivos. No caso do Gavião Real, os três pontos o deixam em vantagem na briga pela vaga na última rodada, enquanto Gavião Carcará sobe se vencer.

RETORNO E BAIXAS

Para buscar os três pontos, o Manaus-AM precisará fazer ajustes na escalação em relação as últimas rodadas. Apesar de contar com o retorno do atacante Denílson, o Gavião Real terá duas baixas para o jogo. Cortado por lesão e entregue ao departamento médico, o lateral Dudu Mandai está fora do jogo. Enquanto isso, o volante Gilson será poupado para a última rodada.

Assim, o técnico Evaristo Piza precisará pensar na melhor forma de armar o seu time para o duelo decisivo. Para o lugar de Dudu Mandai, a entrada prevista deve ser a do também lateral-esquerdo Ronaell. No lugar de Gilson, por sua vez, a dúvida fica pela entrada do também volante Derlan ou do meia Daniel Costa, apostando em uma formação mais ofensiva com apenas Júlio Rusch de volante.

OTIMISMO

Sem baixas para o confronto o qual pode garantir o seu acesso à Série B, a Tombense-MG vive um clima de otimismo. Após vencer o Novorizontino-SP fora de casa, a equipe confirmou o seu bom momento na Série C e assumiu a liderança do Grupo D, com 7 pontos. Com isso, precisa de apenas uma vitória para garantir o acesso. Igualmente, um empate amanhã pode colocar o Gavião na segunda divisão, caso o outro jogo também seja empate.

Para o duelo, a tendência é a da manutenção da base a qual venceu o Novorizontino-SP fora de casa. Com um bom rendimento dentro de campo, a postura dos jogadores agradou ao técnico Rafael Guanaes. Por isso, para buscar o histórico triunfo do acesso à Série B, ele deve promover a manutenção do 11 titular, sem mudanças.