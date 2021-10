Manaus-AM x Ypiranga-RS – Vivendo momentos opostos, times se encontram na Arena da Amazônia, com público – Futebol Interior

Manaus, AM, 15 (AFI) – Neste domingo, Manaus e Ypiranga prometem fazer um jogo quente na Arena da Amazônia, às 16h. Os times vivem momentos completamente opostos. Enquanto o Gavião do Norte está invicto, o Canarinho perdeu as duas partidas que fez até aqui. O confronto é válido pela terceira rodada da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Além disso, um fator primordial será a presença de público. 14 mil ingressos foram colocados à venda na Arena da Amazônia. Por enquanto, sete mil já foram vendidos.

O Manaus fez uma excelente estreia ao bater o Novorizontino por 5 a 0. Na rodada passada, em confronto direto, empatou em 2 a 2 com o Tombense. O time lidera o grupo com quatro pontos. A vantagem para o Tombense fica por conta do saldo de gols (5 a 1). Já o Ypiranga, é o lanterna do Grupo B.

DESFALQUE NO MANAUS

Para o confronto, o treinador Evaristo Piza não poderá com Rafael Ibiapino, que está em transição de recuperação.

PROTOCOLOS PARA A ENTRADA

– Comprovar na entrada do estádio o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única), através de carteirinha de vacinação ou comprovante de conectsus

– Uso de máscara de acordo com as especificações da Anvisa

– Seguir orientações de uso de álcool 70% para higienização e distanciamento social

– Atender quaisquer orientações dadas por supervisores e outros representantes mediante a riscos a sua integridade e de terceiros

MISTÉRIO NO YPIRANGA

Possivelmente, o treinador Júnior Rocha não deve ter problemas para escalar o time Canarinho que não tem problemas de suspensão. O técnico faz mistério em relação ao time.