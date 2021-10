Manaus divulga valor dos ingressos para o retorno da torcida a Arena da Amazônia – Futebol Interior

Manaus, AM, 12 (AFI) – O reencontro está próximo. Depois de mais de um ano e meio, enfim o Manaus tem uma data concreta para rever seu torcedor nas arquibancadas da Arena Amazônia. Neste domingo (17), o Gavião do Norte irá receber o Ypiranga-RS, às 16h e serão permitidos 14 mil pessoas no duelo pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C.

Por conta disso, a direção do Manaus definiu o valor dos ingressos para o confronto que terão um valor único, de meia promocional, de R$ 50,00. A intenção foi colocar esse valor acessível para que o torcedor amazonense abrace a equipe neste retorno. Ainda não foram definidas os pontos de venda, se em ponto físico ou online.

“O Manaus FC, após mais de um ano longe de seu torcedor nas arquibancadas, agora finalmente poderá recebê-lo novamente. O clube chegou ao valor único de meia promocional por R$ 50,00 para poder arcar com os custos que exigem protocolos de saúde adotados neste momento. Nosso principal objetivo é o acesso, por isso, queremos contar com a força de nosso 12⁰ jogador”, explicou o presidente do Gavião, Luis Mitoso.

Atualmente, o Manaus divide a primeira colocação do Grupo D com a Tombense, ambos com quatro pontos, mas por ter um saldo de gols melhor, o Gavião fica em vantagem. Agora, a equipe manauara volta à campo no próximo domingo, na Arena contra o Ypiranga-RS, às 16h.