Manaus e Governo Federal farão reunião para definir volta de público – Futebol Interior

Manaus, AM, 6 (AFI) – O duelo entre Manaus e Ypiranga, válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, terá a presença do torcedor nas arquibancadas. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Manaus. Porém, ainda será necessário que o Governo do Amazonas conceda um aval.

Que deve ser concedido nesta tarde de quarta-feira, em uma reunião entre o executivo estadual e a diretoria do clube.

A REUNIÃO

O anúncio do encontro foi feito pelo governador Wilson Lima na coletiva da campanha “Vacina Premiada”, que sorteará ingressos para o confronto entre Brasil e Argentina, que acontece na Arena da Amazônia, no dia 14.

“Vai ser tudo definido amanhã (quarta-feira). Mas uma coisa é certa, o Manaus vai receber uma grande estrutura e um gramado sensacional. Vai estar tudo pronto para o espetáculo do Manaus. Imagina se o último jogo do Manaus tivesse público, o placar seria de 10 a 0 (última vitória por 5 a 0 sobre o Novorizontino). Eu estou na torcida e louco para que a gente possa voltar com o público. Tomara que a gente consiga o acesso à Série B”, concluiu.

PROTOCOLOS E DECISÃO

O Governador destacou o interesse em voltar com o público.

“Eu queria colocar a Arena lotada de torcedores para que a gente pudesse dar essa força para o Manaus. Tudo vai depender da reunião que teremos com a diretoria do clube e com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), para definirmos os protocolos para liberar o público na Arena”, ressaltou.

O TESTE ANTES

A partida entre os clubes ocorre no dia 17. Três dias antes, Brasil e Argentina se enfrentam. Será o primeiro jogo de futebol no Amazonas que receberá público desde o início da pandemia. O jogo terá cerca de 14 mil torcedores.

CBF LIBEROU

A CBF já concedeu a permissão para que os clubes mandantes acomodem 30% de sua torcida. No dia 3, no jogo entre Manaus e Novorizontino já poderia ter torcida, mas não teve o aval do Governo Federal.