Manaus surpreende e goleia o Novorizontino na abertura da 2.ª fase – Futebol Interior

Caminas, SP, 3 (AFI) – A maior surpresa na rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série c, neste domingo, aconteceu no Amazonas. O Manaus goleou o Novorizontino por 5 a 0, um resultado atípico, numa competição que tem sido marcada pelo equilíbrio de forças.

Acontece que o Novorizontino fechou a primeira fase com a melhor campanha, tendo somado 39 pontos, um recorde no formato estabelecido pela CBF. Mas nesta tarde no Estádio da Colina, tudo deu errado para o time paulista que começou o jogo bem e sofreu um gol aos 46 minutos, com Gabriel Davis.

O time paulista manteve bom ritmo no segundo tempo, criou chances e as perdeu e depois sofreu os gols marcados por Raphael Lucas, Douglas Lima, duas vezes, e Guilherme Pira.

O Novorizontino é o lanterna do Grupo D, sem nenhum ponto. Aparece em último lugar, pois tem pior saldo de gols que o Ypiranga (penúltimo): -5 a -1. Já o Manaus lidera a chave, com três pontos – mesma pontuação que o Tombense, mas com melhor saldo: 5 a 1. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo vão chegar às semifinais e conquistar o acesso à Série B de 2022.

EMPATE NO GRUPO C

À noite, em Santa Catarina, Criciúma e Paysandu empataram sem gols pelo Grupo C, onde cada time tem um ponto. O líder é o Ituano, com três pontos, porque sábado venceu por 1 a 0 o Botafogo-PB, em João Pessoa (PB). O time paraibano é o lanterna com zero.

