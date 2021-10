Manaus x Novorizontino – Em momentos opostos, times estreiam na segunda fase – Futebol Interior

Manaus, AM, 01 (AFI) – Após conseguirem se classificar com grandes campanhas na primeira fase da Série C. Manaus recebe o Novorizontino para estrearem no quadrangular final. O jogo irá encerrar a rodada de estreia do Grupo D, às 16h no domingo(3) no estádio Ismael Benigno. Uma das principais novidades para esta fase, será a utilização do VAR, que nunca foi utilizado na Série C antes, e fará a sua estreia já nos jogos deste sábado.

Durante a fase de Grupos, o time de Evaristo Piza se classificou em quarto lugar no Grupo A. Empatado em pontos com o Volta Redonda, mas tinha 7 vitórias na competição contra 6 do rival. Já o Novorizontino fez a melhor campanha da história na primeira fase. O clube do interior de São Paulo, fez 39 pontos e vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

EM BUSCA DAS VITÓRIAS

O Gavião do Norte conseguiu garantir sua classificação na última rodada e vai em busca de recuperar o bom futebol apresentado logo após a chegada de Piza. O atacante Guilherme Piracicaba, comentou sobre os erros cometidos pelo time no fim da primeira fase e como melhorar para a segunda fase.

“O Manaus conseguiu a classificação, então os erros e acertos são normais no futebol. Mas a segunda fase é um campeonato diferente, temos que estar cada vez mais concentrados e focados nos trabalhos do dia a dia, adquirir conhecimento passado pelo “professor” Piza e colocar em prática o que ele tem proposto, pois eu tenho certeza que irá dar certo.”, disse o atacante.

Invictos jogando em casa, o Manaus aposta em sua força jogando sob seus domínios. Das sete vitórias na primeira fase, cinco foram conquistadas no Estádio Ismael Benigno, o popular Colina. E para reerguer a moral do time, eles iram tentar fazer desse “fator casa” importante no confronto de domingo.

Guilherme Piracicaba acredita no Manaus para jogo do domingo. Foto: Reprodução

“Em qualquer campeonato, começar com uma vitória da uma confiança a mais para a equipe, mas nós confiamos no nosso trabalho do “dia a dia”. Então nós estamos crescendo na confiança e tenho certeza que isso nos levara o caminho das vitórias.

O time da capital do Amazonas, será o único time que não irá contar com o apoio de seus torcedores na primeira rodada. Mas o presidente do clube Luis Mitoso, preferiu minimizar o fato e focar no adversário.

É O FAVORITO!

O dono da melhor campanha da história na primeira fase e franco favorito ao acesso, o Tigre conta com a força de sua defesa para confirmar o favoritismo. Contando com o goleiro Giovani e Bruno Aguiar ex-jogadores do Guarani e Edson Silva ex-São Paulo, o time sofreu apenas 10 gols na primeira fase, sendo 6 de pênalti. Além da melhor defesa o clube ainda teve o segundo melhor ataque da competição com 24 gols marcados.

Mesmo com todo o favoritismo acerca do Novorizontino, o treinador Léo Condé, afirma que o jogo contra o Manaus será complicado e lamentou a falta de público no estádio.

“A minha expectativa para o jogo, é que será um jogo difícil. Estreia, envolve muita tensão. O Manaus não vem de bons resultados nas últimas três rodadas, mas já mostrou dentro da competição sua força e qualidade. O Evaristo é um treinador muito experiente(…) Uma pena não ter a presença do público, mas será uma grande partida.