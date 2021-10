Manicure à domicílio: veja guia para você fazer as unhas em casa

Dominar a técnica da manicure é uma habilidade que pode te salvar pelo resto da vida! Isso porque em determinadas situações, ir ao salão não é nada prático. E como a independência é tudo – inclusive quando o assunto é beauty, resolvemos fazer um guia para você fazer suas unhas no conforto do seu sofá. Já imaginou ficar ainda mais bonita enquanto assiste Netflix. Se você gostou da ideia, confira o passo a passo:

1. Kit básico de manicure

Se você quer cuidar bem de suas unhas, existem certas ferramentas e itens que você precisará ter em mãos. Cortador de unha, lixa, polidor de unhas, óleo de cutícula, base fortalecedora incolor, esmalte da sua cor preferida e uma base de acabamento.

2. Tudo se resume ao formato das unhas

Primeiro, você deve começar a usar a lixa para dar forma às unhas. Redondas, quadradas, quadradas arredondadas ou literalmente qualquer formato de unha que você escolher. Não tem certeza de qual forma usar? Eis a dica de ouro: se a borda da unha for em forma de “sorriso”, a forma redonda é a mais recomendada. Se for em forma de linha reta, o formato quadrado é ideal. Também é importante lembrar: se você tem unhas compridas, pode começar manicure em casa com um cortador de unhas, ao invés de tentar lixar uma quantidade excessiva.

3. O polimento para um acabamento chic!

Depois de lixar, é hora de polir as unhas para criar uma superfície lisa e limpa. Deslize o polidor em cada unha por alguns segundos, movendo-o para frente e para trás, até sentir (e ver) que a unha está lisinha. Você pode se perguntar se esse passo é realmente necessário ou se você pode ignorá-lo, mas ir direto para a pintura de suas unhas sem polimento terá um efeito bastante visível no acabamento da esmaltação.

4. Lembre-se de cuidar MUITO bem de suas cutículas

Apesar de muitas manicures fazerem o corte das cutículas automaticamente, o dermatologista Howard Sobel, certificado pela diretoria da cidade de Nova York, recomenda que você não as retire em casa. “Evite cortar as cutículas e empurrá-las para trás. Se você cortar incorretamente, isso pode levar a mais rupturas, rasgos e lágrimas”.

5. Depois de hidratar… Hora de lavar as unhas!

Pode parecer contra-intuitivo, mas depois de aplicar o óleo é hora de lavar as unhas para a remoção do produto. Com uma escovinha de unhas, vá à pia e esfregue as unhas com um pouco de água e sabão. O óleo na unha é um dos maiores causadores de lascas!

6. A base de tudo

Finalmente, é hora de começar a pintar. Comece com uma fina camada de base em verniz. Isso ajudará uma aplicação de cores mais uniforme e também evitará que a cor do polimento manche suas unhas. Espere a base secar por um minuto antes de passar para a próxima etapa.

7. Duas camadas de cor, por favor!

Agora, a parte mais divertida e também a mais difícil: pintar com o seu esmalte preferido. Sempre aplique duas camadas de cor, esperando um minuto entre cada camada – para evitar amassados e bolhas – e pinte a ponta da unha, para selar a cor. Como sabemos, isso é mais fácil de falar do que fazer… Mas o maior problema da manicure caseira é a dificuldade de pintar com a mão não dominante. Ou seja, treino, treino e treino!