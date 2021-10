Mantenha-se seguro em viagens: confira dicas contra a Covid-19

Uma das condições principais para viajar, é ter segurança, independentemente da época do ano. Em tempos de enfrentamento da pandemia de Covid-19, então, essa necessidade se torna ainda mais forte e evidente, principalmente em meios de transporte compartilhados com pessoas que não estejam no mesmo ambiente de isolamento social que o seu.

Diante deste cenário e garantindo que todas as medidas sejam tomadas para evitar o contágio no interior dos coletivos, por exemplo, diversas empresas de ônibus aderiram a práticas de higienização ainda mais rigorosas que aquelas de antes da pandemia.

Nomes como a Gontijo, Kaissara e Cometa, já realizam os procedimentos de segurança impostos pelo Ministério do Turismo, a Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros) e a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre). Mas além das medidas adotadas pelas empresas, é muito importante que o viajante também faça o seu papel no combate à disseminação do vírus.

Hoje trouxemos tópicos de ambas as partes para que adotemos as melhores práticas no momento de viajar de ônibus. Fique atento à conduta da empresa, faça a sua parte e garanta a sua segurança antes, durante e depois de embarcar para o próximo destino.

Quanto a empresa, observe com atenção as práticas abaixo:

Limpeza e desinfecção de veículos

Certifique-se que a empresa é adepta a limpeza periódica, principalmente antes do embarque. Algumas utilizam sistemas de sanitização desenvolvidos pelo próprio setor, cujo produto é composto por nanopartículas em névoa, aplicada em forma de vapor em toda a parte interna do veículo. Procure selos no interior do ônibus que contenham a data da higienização e listagem de produtos utilizados.

Jornada com menos contato

Mesmo antes do embarque, é importante que as empresas se atentem na organização de filas, além da distribuição dos passageiros no interior do veículo. Outra medida importante neste item, é que haja o menor contato possível entre funcionários e passageiros e que todos os colaboradores estejam munidos de álcool em gel e máscaras de proteção.

Orientação sobre higienização aos passageiros

Ao adquirir sua passagem, observe se a empresa possui posts de conscientização em redes sociais, placas e sinalização nos guichês das rodoviárias, orientação falada, etc. Este item faz parte dos protocolos adotados pela ANTT.

Medição de temperatura com laser na entrada

Apesar de várias pessoas infectadas não desenvolverem sintomas, é fundamental que haja medição de temperatura, pois a febre é um dos indícios do vírus no corpo. Caso a empresa identifique um passageiro nestas condições, o correto é não permitir o embarque para evitar o risco de contaminação na viagem.

Embarque com 1m de distância entre os passageiros

No momento do embarque, é importante que a empresa tenha a preocupação com o distanciamento social de pelo menos um metro entre um passageiro e outro. Caso não haja esse cuidado por parte dos colaboradores, tenha-o por conta própria e respeite o espaço na fila de espera, antes de entrar no veículo.

Agora que você já decorou os cuidados prévios que dependem da empresa, atenção às medidas que cabem aos passageiros:

Compre a passagem online

Desta forma você evita o deslocamento aos guichês e pode embarcar apresentando o bilhete na tela do celular. Muitas empresas já aderiram a esta possibilidade.

Use máscara de proteção

Por mais que seja óbvio e até repetitivo, a máscara realmente inibe a contaminação e deve ser utilizada da maneira correta durante todo o trajeto. O mercado oferece várias opções de máscaras confortáveis e seguras. Escolha a que mais se enquadra para você e permaneça com ela.

Utilize álcool gel constantemente

Além de manter um frasco do produto sempre em mãos, evite tocar as superfícies do veículo e levar as mãos à boca, nariz ou olhos. Quando utilizar o álcool, friccione as mãos e deixe que seque naturalmente.

Se apresentar sintomas, não viaje.

Mesmo que os sintomas sejam leves ou que se assemelham a resfriados, o ideal é não expor ninguém aos riscos. Solicite a remarcação ou reembolso da passagem. Vale lembrar que, como descrito na listagem de cuidados da empresa, passageiros com febre são impedidos de embarcar. Não arrisque.