Maral Crossdog promove evento gratuito para pets e tutores no Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista, em parceria com o centro de treinamento de cães Maral Crossdog, vai promover um evento gratuito e inédito em Salvador para tutores e seus peludos. O Planeta Pet vai acontecer no dia 17 de outubro (domingo), das 14h às 19h, no Estacionamento G0 do Bela e contará com apresentação de Crossdog com treino de ataque, feita por uma equipe de adestradores; espaço para adoção de cães e gatos do Abrigo Animais Aumigos; e Petlloween – com buffet pet temático de Halloween e concurso de fantasias.