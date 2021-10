Marcelinho Paraíba, aquele mesmo, pode ser técnico de time nordestino. Confira no FI! – Futebol Interior

Oeiras, PI, 23 (AFI) – Campeão da Segunda Divisão em 2021, o Oeirense quer disputar a elite do Campeonato Piauiense com um velho conhecido do futebol nordestino no banco de reservas. O time avalia a contratação do ex-jogador Marcelinho Paraíba para ser o seu treinador na próxima temporada.

“Nós conversamos com alguns treinadores. Conversei com o Marcelinho Paraíba. Tem um membro da comissão técnica dele que trabalhou comigo, que é o Renan, o preparador físico. Também chegamos a conversar com Givanildo Sales (técnico) e o empresário dele. Então, estamos conversando, sondados e redefinindo uma data e vendo quando vamos anunciar”, disse o presidente Fabiano Pimentel.

Um dos auxiliares de Marcelinho é amigo do presidente Pimentel, que iniciou conversas para saber da disponibilidade de assumir o clube. Apenas uma conversa informal, sem qualquer proposta oficial.

Além de Paraíba, Givanildo Sales, que dirigiu o Juazeirense em 2021, também está no radar da diretoria.

Ambos são encarados como plano b, pois a diretoria queria mesmo era Flávio Araújo, que dirigiu o time neste ano, mas acertou com o Bahia de Feira. Um novo muito mais experiente e também com mais bagagem para dirigir o time numa elite Estadual.

Independente de quem assuma o cargo, o profissional terá a missão de fazer uma boa campanha e pelo menos manter o time na elite Estadual. É a primeira vez que o Oeirense figura entre os principais times do Piauí.

O clube aguarda a definição da comissão técnica para avaliar como será realizada a pré-temporada.

MAIS DE MARCELINHO PARAÍBA

Aos 46 anos, Marcelinho Paraíba brilhou com a camisa do São Paulo, do Grêmio e depois foi ganhar títulos no futebol alemão, onde defendeu Herha Berlim e Wolfsburg. Voltou ao Brasil e ainda jogou por Flamengo, Coritiba, Sport e depois uma série de times de menor expressão até se aposentar.

Aposentado, ele começou como auxiliar técnico do Treze da Paraíba, depois virou treinador do time profissional e recentemente dirigiu o Sport Lagoa Seca, também do futebol paraibano.