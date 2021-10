Márcio Victor celebra aniversário com feijoada neste domingo (3)

Neste domingo (3), o cantor Márcio Victor estará comemorando o seu aniversário atrasado, com a famosa e tradicional feijoada de Dona Tuta – sua mãe, em uma pequena reunião entre seus familiares e amigos próximos na sua residência em Salvador (BA).

No início desta semana o cantor desembarcou em São Paulo (SP), para participar da gravação do DVD de Mc Don Juan. O artista retornou hoje à capital baiana, onde já cumpre agenda de compromissos e participa de uma gravação de campanha publicitaria, logo depois Márcio vai se dedicar aos preparativos da celebração do seu aniversário.