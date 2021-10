Marcio Victor, do Psirico, faz participação especial com Vitor Fernandes no VF Sunset

Neste sábado , dia 30, Márcio Victor , do Psirico , fará uma participação especial no show do pernambucano Victor Fernandes , autor de hits que estão entre os mais tocados do país como ‘Vou Falar Que Não Quero’, ‘Se For Amor’ e ‘Acaso’, conhecido como o Rei do Piseiro, é que se apresenta pela primeira vez na capital baiana. O evento acontece no na VF Sunset, na Área Verde do Othon, a partir das 16h.