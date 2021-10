Margareth Menezes está entre as personalidades negras mais influentes do mundo

Margareth Menezes foi reconhecida pela MIPAD – Most Influential People of African Descent, instituição chancelada pela ONU, como uma das 100 personalidades negras mais influentes do mundo em 2021.

Em sua rede social, a cantora escreveu: “Alegria, respeito, parceira, união, jornada, gratidão, responsabilidade, vínculo, afeto e ancestralidade são palavras e sentimentos que passam em meu coração no momento que recebo essa notícia maravilhosa e que serve de combustível para seguir!”

A cantora foi a única brasileira nomeada na categoria música chamada de Creatives 100. A lista reconhece afrodescendentes mais influentes para economia criativa e conta com nomes internacionais como os artistas norte-americanos como Beyoncé e Jay-Z, além de personalidades do Haiti, África do Sul e Nigéria.

A lista do MIPAD100 citou ainda nomes de outros brasileiros em diferentes categorias. Entre eles: Taís Araújo, Lázaro Ramos, a vereadora de São Paulo Erika Hilton, a jornalista Luciana Barreto e o ex-BBB e economista Gil do Vigor. Na última semana, a artista foi premiada com o troféu Conversa Preta, uma das novidades do programa que está na sua segunda temporada. No próximo sábado, vai ao ar o próximo episódio logo após o ‘Vai que Cola’.