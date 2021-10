Maria Ribeiro diz que ela e Caio Blat são ‘muito felizes’ como ex-casal

“Sou apaixonada pela Luisa. Faço essa propaganda. Acho que a gente tem que ser Novos Baianos na vida, ir atualizando as relações. Ela é uma supermadrasta, uma mulher incrível. Como não vou amar uma mulher que ama meu filho? As coisas têm um tempo. Caio e eu somos muito felizes como ex-casal. A companheira dele foi um ganho na nossa vida. Inclusive tenho vontade de trabalhar com ela. Somos bem próximas, assim como também sou de Dadá. Tenho essa bandeira na vida. Como sociedade, temos avançado em tantas coisas… Creio que também tenha que ser assim com as relações”, disse em entrevista à coluna de Patricia Kogut.