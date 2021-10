Marieta Severo revela sequelas da Covid-19: ‘Doença muito traiçoeira’

Marieta Severo lutou contra a Covid-19 em 2020 e conseguiu vencê-la, mas até hoje tem que lidar com sequelas deixadas pela doença. A que mais afetou sua vida foi a perda de memória.

A atriz que está no elenco de “Um Lugar Ao Sol”, nova novela das 21h, relatou em entrevista ao podcast Novela das 9 como os efeitos deixados pela doença atrapalharam seu trabalho.

“Fiquei com muita fadiga e com problemas de lapso de memória. Eu tenho uma neta de 18 anos que teve duas vezes, e ela me falava disso”, disse.

Apesar de tudo, ela explica que com o passar do tempo os efeitos vão diminuindo: “Essas sequelas estão diminuindo, mas a gente sabe que elas podem ficar de maneiras que você não avalia muito. É uma doença muito traiçoeira”.