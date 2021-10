Marighella: pré-estreia do filme será no Teatro Castro Alves, em Salvador

Nesta segunda-feira (25), o Teatro Castro Alves recebe a estreia do filme Marighella, primeiro longa dirigido por Wagner Moura. Os atores Bruno Gagliasso e Bella Camero estarão na exibição exclusiva para convidados, assim como o Wagner Moura e as baianas Maria Marighella e Ana Paula Bouzas.

A pré-estreia de Marighella no Brasil acontece após diversas mudanças de datas por conta da pandemia da covid-19 e problemas com a Ancine. O filme foi rodado em 2017 e acabou estreando primeiro no exterior, onde já passou por festivais em cidades como Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, Santiago, Havana, Istambul, Atenas, Estocolmo e Cairo. No Festival de Berlim, o longa foi aplaudido de pé.