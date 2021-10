Marília Mendonça se revolta com boatos sobre traição de ex: ‘Parem de mentir’

A cantora Marília Mendonça se revoltou com mentiras associadas ao seu término com o ex-namorado, Murilo Huff. Na internet, pessoas inventaram que o relacionamento teria terminado por causa de traições.

“De ontem pra cá já arrumaram 30 caras e afirmaram que eu tô com eles? Agora afirmam que o Murilo me traiu. Ah, vai pra put* que pari*. Vocês são previsíveis demais. Respeitem as pessoas e parem pelo menos de mentir”, desabafou.

Murilo Huff também se pronunciou sobre as mentiras. “Respeitem os ciclos, os inícios e os finais. Pra alguns deve ser triste ler isso, mas vocês nunca vão saber de tudo. Nunca vão saber o quanto fomos felizes, nunca vão saber quantas vezes brigamos, quantas vezes resolvemos”. Ele ainda pediu respeito aos seguidores: “Apenas respeitem a mim e a ela. Vocês não têm conhecimento do que aconteceu pra tirarem conclusões e nem pra julgar ninguém. Por favor, parem”.

Marília e Murilo anunciaram o fim do namoro em julho deste ano. Na época, a sertaneja elogiou o ex-companheiro e disse que a relação sempre foi muito respeitosa. Juntos, eles são pais de Léo, de 10 meses.