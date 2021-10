Marketing de conteúdo no empreendedorismo atual 

O empreendedorismo na era digital pode muito se beneficiar através das ações de marketing digital. Por isso, é cabível que o empreendedor atue por meio de estratégias de conteúdo, visto que são formas otimizadas de atrair o público dentro do Marketing Digital. Por isso, é fundamental que a empresa crie seus conteúdos de forma eficiente.

Marketing digital de conteúdo no empreendedorismo atual

Sendo assim, há alguns pontos fundamentais dentro do Marketing de Conteúdo para que a empresa atraia novos visitantes e seja relevante nas buscas do Google, já que esse é um dos maiores objetivos do marketing digital no que diz respeito ao valor da marca.



Diversas plataformas para gerar conteúdo de forma assertiva

As empresas podem diminuir os investimentos referentes a links patrocinados, ao direcionar seus conteúdos, sendo esse outro ponto relevante dessa vertente do marketing digital. Por isso, as ações de conteúdo são fundamentais para gerar valor para uma empresa e amparar as projeções da gestão no empreendedorismo.

Sendo assim, é possível fazer uso de plataformas diversas, como um blog dentro do site da própria marca, bem como, através de um canal no YouTube ou no IGTV. Além disso, redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter, e até mesmo, o Pinterest são ferramentas de conteúdo.

Estratégias objetivas

No entanto, para que a empresa tenha o marketing de conteúdo como uma solução, é preciso que todas as plataformas estejam estrategicamente amparadas dentro das objetividades da empresa, visto que é importante acompanhar e adequar tais ações.

Dessa forma, gerar conteúdos em vários canais é uma forma de aumentar a visibilidade para o cliente e gerar autoridade para a marca no mercado.

Por isso, o marketing de conteúdo, quando feito de forma estratégica, se torna muito resolutivo para elevar as vendas e direcionar a gestão da empresa.

Facebook

Por exemplo, o Facebook permite que a empresa transmita ao vivo apresentações para seus contatos e seguidores. Por isso, muitas empresas fazem uso estratégico das lives para atrair a audiência. O Facebook live ainda possui métricas importantes que mensuram o engajamento do público, permitindo o direcionamento de outras ações.

Instagram

Outra ferramenta atual é o Instagram, que é muito popular para quem deseja fazer lives, no entanto, ainda possui o recurso inovador da IGTV. No entanto, assim como o Youtube, é necessário que os conteúdos atraiam as pessoas pela assertividade, por isso, direcione os seus conteúdos para o interesse do seu público, de acordo com o seu segmento.

Certamente os recursos do Instagram são interessantes, ao passo que os vídeos podem complementar outras ações das marcas. Ou seja, são diversas opções para quem deseja gerar conteúdo de forma atualizada e direcionada.