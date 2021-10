Marllon, Ex-Corinthians, comemora gol no Brasileirão e enaltece empate do Cuiabá diante Grêmio – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 07 (AFI) – O Cuiabá-MT conquistou um grande resultado ao empatar em 1×1 diante do Grêmio fora de casa e segue com uma grande sequência de jogos de invencibilidade sem perder fora de Cuiabá, chegou ao 12º jogo que não sabe que é derrota como visitante.

FOI PARA A REDE

Na partida desta quarta-feira (06) um dos destaque do jogo foi o zagueiro Marllon que fez seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá no Brasileirão e seu segundo com camisa do clube, já que havia marcado no estadual e diante do Grêmio ele colocou sua equipe na frente do marcador após escanteio e de cabeça fez 2 x 1 aos 33 minutos do segundo tempo, mas sua equipe acabou levando o gol de empate aos 36 minutos, “Tivemos duas oportunidades de sair com uma vitória, fizemos um grande jogo e obviamente sabíamos que seria um jogo difícil diante do Grêmio que independente de situação que está vivendo, mas soubemos aproveitar as chances e fazer os gols e o importante foi somar ponto fora de casa diante de uma grande equipe”, disse Marllon.

CARREIRA

O zagueiro vem sendo um dos destaques do Cuiabá no Brasileirão e dos 24 jogos o ex-jogador do Corinthians atuou em 22 como titular, chegou ao clube em março deste ano conquistou o título estadual de forma invicta, o jogador foi revelado pelo Cruzeiro, mas acabou jogando na base do Flamengo onde foi campeão da Copa São Paulo e atuou no profissional, em 2016 conquistou titulo inédito da Série B do Brasileiro com Atlético Goianiense e acesso à elite do Brasileirão, na Ponte Preta foi o grande destaque em 2017 após vice-campeonato Paulista e que chamou atenção do Corinthians, onde foi bicampeão paulista 2019/20.

PRÓXIMO JOGO

O Cuiabá é o 12º colocado no Brasileirão com 30 pontos e volta a campo na próxima segunda-feira (11) para enfrentar o São Paulo na Arena Pantanal.