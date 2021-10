‘Massacrados, mas não pararam de trabalhar’ – Futebol Interior

Londrina, PR, 13 (AFI) – Após o título do Campeonato Paranaense conquistado nesta quarta-feira, ao derrotar o FC Cascavel nos pênaltis, o auxiliar técnico do Londrina, Márcio Fernandes Júnior, exaltou o elenco, principalmente pelas críticas por quais passaram. Filho do técnico Márcio Fernandes, ele substituiu o pai, que ficou trabalhando com o elenco da Série B.

“Um título que coroa o que esses meninos passaram. Não estou desde o início, mas eles sofreram bastante, foram massacrados por jogos que fizeram, mas correram atrás e não deixaram de trabalhar”, elogiou.

Apesar de citar alguns nomes e elogiar vários jogadores, o auxiliar destacou a atuação do goleiro Dalton, que defendeu uma cobrança, além de converter outra.

“Um goleiro que foi massacrado por vários jogos. O script não poderia ser diferente. Um time que buscou até o fim, conseguiu o empate e venceu nos pênaltis”, comemorou.