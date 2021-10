Masterchef: aprenda a fazer a cuca de uva verde que encantou os chefs

No Masterchef Brasil 2021, a participante Isabella tem encantado os jurados e os telespectadores com as suas receitas. Um dos preparos que recebeu muitos elogios dos chefs foi a cuca de uva verde, feita na prova de café da manhã em Ilhabela.

Segundo a participante, a receita faz parte dos lanches de família há anos e sempre faz sucesso na mesa. Além de precisar de poucos ingredientes, a cuca pode ser adaptada de acordo com o seu paladar. Caso você não goste de uva verde, uma boa ideia é fazê-la com banana e damasco, framboesa ou ameixa. Confira a receita completa:

INGREDIENTES:

Farofa:

– 50g trigo

– 50g açúcar

– 50g manteiga GELADA em cubinhos (as vezes pode precisar de um pouco mais, tem q ir sentindo)

– 50g castanha de caju triturada

– Noz moscada

– Canela

Cuca:

– 2 ovos

– 180g trigo

– 120g açúcar

– 120g leite

– 1 colher sopa manteiga

– raspa de 1 laranja

– 1 colher sopa fermento em pó

– Uvas verdes

MODO DE PREPARO:

Farofa:

Misture o trigo, o açúcar, a manteiga e a castanha de caju triturada com os dedos até atingir o aspecto de farofa. Acrescente noz moscada e canela a gosto e misture. Reserve e leve para a geladeira.

Cuca: