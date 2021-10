Matheus Fernandes lança álbum com participações de MC Don Juan e Parangolé

Matheus Fernandes lançou nesta sexta-feira (1) o álbum completo “Na Praia”. As canções, que já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, trazem um mix de sonoridades e muitas participações especiais como Léo Santana, Mc Don Juan, Dilsinho, Parangolé e Mc Kekel.

O projeto tem 14 faixas e 4 canções inéditas. Tudo foi gravado ao vivo em Fortaleza, cidade natal do cantor que tem 10 anos de carreira.

Dono do hit “Baby Me Atende”, sua composição com participação de Dilsinho presente do projeto, Matheus segue colhendo os frutos deste lançamento. A faixa se aproxima dos 400 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo e há mais de seis meses se mantém no Top50 do Spotify, plataforma na qual o cantor coleciona mais de 6 milhões de ouvintes mensais.